Khamenei: Sverige i krig med muslimer

I en serie innlegg på Twitter krever Khamenei at Sverige utleverer dem som sto bak torsdagens koranaksjon i Stockholm, til det rettslige systemet i islamske land. Khamenei er Irans åndelige leder.

Han slår også fast at muslimske lærde er enige om at den som krenker Koranen, skal dømmes til den strengeste straff, og hevder videre at den svenske regjeringen har erklært krig mot den muslimske verden og «vekket vrede og fiendskap» i alle muslimske land.

Professor i islamsk teologi og filosofi ved Uppsala universitet, Mohammad Fazlhashemi, kaller utsagnet om krig en farlig utvikling.

– At han direkte peker på den svenske regjeringen som skyldig og sier at den ved å støtte denne forbryteren har erklært krig, er en svært alvorlig uttalelse, sier han og sammenligner med fatwaen mot Salman Rushdie.

Han sier også at det er stor mangel på forståelse for koblingen mellom bokbål og ytringsfrihet i den muslimske verden.

Fredag krevde den iranske utenriksministeren i en telefonsamtale med utenriksminister Tobias Billström at de ansvarlige for koranaksjonen skulle pågripes.

[ Hvem er de, disse menneskene, som lar seg forføre av dette ekstreme tankegodset? ]