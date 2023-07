Ekspresidenten er tiltalt for forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger til to kvinner og en dørvakt ved Trump Tower i New York.

Saken går for en domstol i delstaten New York, men i mai i år ba Trumps advokater om at saken måtte flyttes over til en føderal domstol. Begrunnelsen var at den omfatter handlinger som skjedde mens Trump var president.

Men onsdag avviste en føderal dommer henstillingen.

Tidligere på osdagen ble det også kjent at Trump ikke har fått medhold i forespørselen om en ny behandling av sivilsaken der han ble kjent skyldig i overgrep og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll.

