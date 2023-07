Russland og Tyrkia diskuterer ny avtale for korneksport

Lavrov og Hakan Fidan vil finne ruter der det ikke er muligheter for sabotasje fra Vesten og Ukraina, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Møtet med Tyrkias utenriksminister finner sted dagen etter at Russland gjorde det kjent at de trekker seg fra kornavtalen.

Lavrov bekrefter tirsdag at Russland opphever sikkerhetsgarantiene som lå til grunn for at Ukraina trygt kunne eksportere korn via en korridor over Svartehavet.

Russerne har lenge truet med å trekke seg fra avtalen fordi de hevder at egne krav om forbedret eksport av korn og gjødsel ikke har blitt møtt.

