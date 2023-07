Ny protestdag mot rettsreform i Israel

Nasjonalforsamlingen i Israel, der partiene i den ytterliggående høyreregjeringen har flertall, skal tirsdag etter planen holde den andre av tre avstemninger over den nye reformen.

Reformen vil blant annet begrense høyesteretts anledning til å sette ned foten for det som vurderes å være lovstridige beslutninger fattet av regjeringen.

Ved 21.30-tida norsk tid var det ikke meldt om at avstemningen var i gang.

Massive protester

Protestene mot reformen har siden januar vært massive i Israel, med hundretusener av demonstranter ute i gatene. De mener reformen vil svekke demokratiet og bringe landet i autoritær retning.

Tirsdag ble flere motorveier og togstasjoner sperret av demonstranter, og det samme ble den israelske hærens hovedkvarter i Tel Aviv. Demonstranter tok seg også inn på børsen i Tel Aviv og blokkerte flere andre steder.

– Vi har kommet hit til børsen fordi det er symbolet på hva denne galskapen av et diktatur gjør med Israels økonomi, sier demonstranten Tziva Bader.

Ifølge politiet er minst 45 demonstranter pågrepet for ordensforstyrrelse.

Haster

Den israelske nasjonalforsamlingen tar sommerferie 30. juli, og protestbevegelsen frykter at de folkevalgte vil vedta reformen før den tid.

– Denne måneden er kritisk, og denne uka er kritisk. Om mindre enn en uke vil vi få vite om den første nye loven i denne pakken blir vedtatt, sier Inbal Orpaz.

– Vi skal gjøre vårt beste for å hindre det, sier hun.

En talsmann for protestbevegelsen, Josh Drill, varsler nye demonstrasjoner, men understreker at det utelukkende vil bli snakk om ikkevoldelig bruk av sivil ulydighet.

– Vi vil fortsette å protestere i gatene helt til hele rettsreformen er lagt bort, sier han.

Reservister og leger protesterer

En gruppe med 161 reservister i den israelske hæren har undertegnet et brev til øverstkommanderende for det israelske flyvåpenet der de sier at de ikke vil møte til tjeneste.

Israels forsvarssjef, general Herzi Halevi, har advart om at å nekte å møte til tjeneste skader hæren og utgjør en fare for Israels sikkerhet.

Den israelske legeforeningen kunngjorde tirsdag at den vil holde en to timer lang streik onsdag i protest mot regjeringens planlagte rettsreform.

Undergraver

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering vil også ha større makt over utnevnelsen av dommere. Kritikerne hevder at det vil undergrave maktfordelingsprinsippet med tre uavhengige institusjoner, en lovgivende, en utøvende og en dømmende.

De mener også at Netanyahu har egeninteresse av å svekke rettsvesenets uavhengighet ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk.

Israels president Isaac Herzog er blant dem som har bedt regjeringen lytte til kritikerne og finne «en fornuftig løsning» på striden.

Herzog besøkte tirsdag president Joe Biden, som også har bedt Netanyahu legge bort den omstridte reformen. Mandag snakket Biden og Netanyahu på telefon, og den israelske statsministeren fikk da en invitasjon til Det hvite hus.

