Mannen, som er 28 år, ble pågrepet etter å ha landet med et fly som kom fra Canada like over midnatt natt til tirsdag.

En 56 år gammel mann ble også pågrepet i morgentimene øst i tirsdag. Han er mistenkt for det samme.

Begge de to skal angivelig være medlemmer av samme forbudte islamske ekstremistgruppe, som antiterrorpolitiet ikke vil si navnet til.

Politiet har også gjort søk på tre andre adresser øst i London.

