Kjøler seg ned med korte og hyppige dusjer

Mens vi her hjemme har en juli på det jevne, med regn og temperaturer i underkant av 20-tallet, koker det mange andre steder i Europa.

Flere steder i Italia, Spania og Hellas har termometeret krøpet langt opp på 40-tallet, og myndighetene oppfordrer folk til å holde seg innendørs og ikke bevege seg for mye ut i varmen.

Italia koker i unormalt høye temperaturer, men mediene i landet ser ut til å være mer interessert i hvordan den ekstreme varmen rapporteres i utenlandsk presse enn å gå i dybden på hva den egentlig betyr for et land som anses å være blant de mest utsatte i Europa for klimakrisen, skriver den engelske avisen The Guardian.

Bekymret

Silvana Lobuono (22) bor i Taranto, i regionen Apulia sør i Italia. Hun plages av heten, men tar sine forholdsregler.

Silvana Lobuono bor i Italia, og sier til Dagsavisen at varmen går ut over eksamens-forberedelsene. (Privat)

– Akkurat nå er det 38 grader her, forteller hun til Dagsavisen ved 13-tiden tirsdag.

– På det varmeste har det vært 43 grader her, sier hun.

Jeg er en del av den første generasjonen som merker effekten av klimaendringene, men jeg frykter også at min generasjon vil være den siste som kan gjøre noe med dem. — Silvana Lobuono

Som mange andre unge italienere er hun bekymret for klimaendringene, og hva de betyr for fremtiden.

– Som en som tror på vitenskap og forskning, kan jeg ikke overse effekten av forurensning på jorden. Jeg er en del av den første generasjonen som merker effekten av klimaendringene, men jeg frykter også at min generasjon vil være den siste som kan gjøre noe med dem. De eldre generasjonene har utnyttet jorda og dens ressurser uhemmet, og nå må de yngste ta konsekvensene, sier hun.

– Jeg har aldri opplevd så høye temperaturer før, og jeg har lagt merke til at de øker for hvert år som går, ifølge Lobuono.

Klimaendringer

Det er ikke overraskende at italienske medier ikke har omfattende dekning av klimakrisa, sier Gianni Riotta, sjefen ved journalistutdanningen ved Luiss-universitetet i Roma. Han mener dekningen av temaet har vært dårlig lenge, og hevder det blant annet skyldes at høyrevridde medier har dominert.

Riotta, som tidligere har jobbet for den mer sentrumsorienterte avisen Corriere della Sera, forteller om en støttespiller av Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi, som sa at han var klimafornekter.

– Hver gang vi jobbet med klimakrisen, fikk vi kritikk av folk som mente det var «for mye», sier Riotta til The Guardian.

Carlo Cacciamani, sjefen ved Italias meteorologiske byrå, har sagt at selv om flere aviser skrev om forrige ukes ekstremvær, mente han at dekningen ikke gikk nok i dybden.

– Det trengs flere forklaringer på hvorfor dette skjer og hva som forårsaker det, sier han.

Dagsavisen spør Silvana Lobuono om klimaendringene betyr noe i Italia. Slik hun ser det, mener hun at eldre mennesker, og de fleste italienske politikerne, ikke er så bekymret for klimaendringene.

Vanskelig å fokusere

På Sicilia og Sardinia i Italia kommer temperaturene trolig opp i 48 grader, og det er store sjanser for at den europeiske heterekorden på 48,8 grader blir slått, ifølge følge Det europeiske romfartssenteret (Esa).

Italienerne er bedt om å forberede seg på sommerens mest intense hetebølge i dagene framover, trolig en av de mest intense noensinne, og helsemyndighetene sendte ut rødt varsel for 16 byer, blant dem Bologna, Firenze og Roma.

– Hvordan overlever du i dette varme været?

– Jeg pleier å drikke mye vann og slå på viften når det er for varmt. Jeg prøver også å holde meg hjemme i de varmeste timene, eller i det minste bruke solfaktor og hatt hvis jeg går ut, sier Silvana Lobuono.

– Jeg pleier også å ta en kort dusj for å friske meg opp og spise frukt.

– Hvordan påvirker de høye temperaturene hverdagen din?

– På grunn den høye varmen føler jeg meg ofte svak, så jeg har sluttet å trene. Jeg holder på å forbedre meg til eksamener på universitetet, og det er veldig vanskelig å holde fokus med disse høye temperaturene, sier studenten.

Over 50 grader

Også i USA settes det rekorder, og på det som skal være verdens varmeste sted, Death Valley i California, drar folk frivillig ut i ørkenen, for å bli fotografert under tavler som viser temperaturer over 50 grader Celsius.

Turister lar seg imponere over de høye temperaturene på verdens varmeste sted, Death Valley i California. (RONDA CHURCHILL/AFP)

I 1913 ble det målt 56,7 grader celsius, som er den høyeste temperaturen registret på kloden vår noensinne.

Fra Nord-Amerika til Europa, Midtøsten og Asia kastet folk i seg vann og søkte vern mot sola i den dirrende heten. Og det er ingen utsikter til svalere temperaturer, tvert imot ventes det enda mer hete i dagene som kommer.

Helseadvarsler fra myndighetene og skogbranner i knusktørt kratt både i Europa, Midtøsten, California og Canada er nye påminnelser om konsekvensene av de pågående klimaendringene.

– Klimakrisen er ikke en advarsel. Det skjer nå. Jeg oppfordrer verdens ledere til å handle nå, sa USAs klimautsending John Kerry under et klimamøte med kinesiske myndigheter i Beijing, skriver NTB.

