Israels president diskuterte protestaksjoner i Det hvite hus

Tirsdag var Isaac Herzog på besøk i Det hvite hus i Washington samtidig som titusener av demonstranter var ute i gatene i Israel og blant annet sperret av hovedkvarteret til den israelske hæren i Tel Aviv.

Han tok selv opp uroen i landet da han møtte pressen under besøket.

– Det er en opphetet debatt, men det viser også storheten i det israelske demokratiet. La meg gjenta klart, krystallklart, at demokratiet i Israel er sunt, sterkt og motstandsdyktig, sa Herzog.

Protestene mot reformen har vært massive i Israel i hele år. Også Biden har uttalt seg sterkt kritisk, men ga like fullt sin israelske motpart en varm velkomst i Washington D.C.

– Du vet at min kjærlighet til Israel har dype røtter og er langvarig, sa han.

Taler i Kongressen

Biden tok under møtet også opp bekymring for Israelsk utvidelse på okkuperte palestinske områder.

Herzog skal onsdag holde en tale i Kongressen. Det høyprofilerte besøket skjer i forbindelse med at det i år er 75 år siden staten Israel ble grunnlagt.

Enkelte representanter fra Demokratene har sagt de vurderer å utebli når Herzog taler.

Presidenten har en mer seremoniell rolle i Israel, og Bidens kritikk har vært rettet mot statsminister Benjamin Netanyahu. I et intervju med CNN forrige helg sa Biden at Netanyahus regjering har noen av de mest ekstreme regjeringsmedlemmene» han har sett i Israel.

Ikke invitert før

Netanyahu har ikke vært i Det hvite hus siden at han ble tatt i ed som statsminister for en ytterliggående høyrekoalisjon i desember.

Rett før Herzogs besøk fikk imidlertid Netanyahu en invitasjon til å møte Biden i USA i løpet av året.

Det skjedde da de to snakket sammen på telefon mandag. Her fortalte Netanyahu at han forventet at rettsreformen skal gå gjennom i nasjonalforsamlingen Knesset neste uke.

Han sa videre at han planlegger å bruke sommeren på å sikre bred offentlig støtte for resten av reformen, ifølge den israelske statsministerens kontor.