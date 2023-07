Biden har invitert Netanyahu til Washington

Netnyahus kontor bekrefter at han har takket ja til invitasjonen, men en dato for besøket er ennå ikke bestemt.

I mandagens telefonsamtale skal de to ha snakket om de sterke båndene mellom USA og Israel, hvordan stå imot trusler fra Iran samt diskutert situasjonen på den okkuperte Vestbredden.

Tirsdag tar Biden imot Israels president Isaac Herzog i Det hvite hus. Israelske medier har lenge merket seg at Biden fram til mandag ikke hadde invitert Netanyahu til Det hvite hus etter at han ble tatt i ed som statsminister for en ytterliggående høyrekoalisjon i desember.

Biden har tidligere bedt Netanyahu legge bort den omstridte rettsreformen som har ført til massive demonstrasjoner i Israel i et halvt år.

I mandagens telefonsamtale med Biden sa Netanyahu at han vil forsøke å «få til en bred, folkelig konsensus» om reformen, ifølge en uttalelse fra Netanyahus kontor.

[ Beskrev Fornybar Norge-topper som nazister: – Det mener jeg selvsagt ikke ]