Storbritannia signerer handelsavtale for Stillehavsregionen

Avtalen ble signert i New Zealand søndag. Storbritannia er det første nye landet som trer inn i handelssamarbeidet siden CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) ble opprettet i 2018.

Statsråder fra CPTPPs medlemsland skal møtes senere søndag for å diskutere en rekke temaer.

– Dette er en moderne og ambisiøs avtale, og vårt medlemskap i denne spennende, glimrende og fremadskuende blokken er bevis for at Storbritannias handelsdører står åpne, sier Storbritannias handelsminister Kemi Badenoch.

Statsminister Rishi Sunak sa tidligere i år da han kunngjorde at britene slutter seg til avtalen, at dette er den største handelsavtalen Storbritannia har inngått siden landet gikk ut av EU for tre år siden.

De andre medlemmene av CPTPP er Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam. Storbritannia er det første landet som slutter seg til handelssamarbeidet siden det ble opprettet i 2018.

Inkludert Storbritannia omfatter samarbeidet over 500 millioner innbyggere som står for rundt 15 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

