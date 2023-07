Putin sier Ukrainas motoffensiv har mislyktes: – Fiendens forsøk har feilet

– Alle fiendens forsøk på å bryte gjennom forsvaret vårt, de har feilet. De har ikke lyktes siden offensiven startet. Fienden har mislyktes, sa Putin i et intervju sendt på statlig russisk TV søndag.

Ukraina begynte forrige måned den lenge ventede motoffensiven for å ta tilbake områder okkupert av Russland. Motoffensiven var spådd å starte på våren, men ble utsatt mens ukrainerne fylte opp lagrene med vestlige våpen og trente opp styrker.

Fredag opplyste Ukraina at de hadde rykket fram nesten to kilometer langs sørfronten den siste uken. Samtidig medga de at kampene var vanskelig.

– I dag går det ikke så raskt, sa Andrij Jermak, sjef ved det ukrainske presidentkontoret.

