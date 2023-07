Putin: Russland vil bruke klasevåpen om nødvendig

– Selvfølgelig, hvis de blir brukt mot oss, forbeholder vi oss retten til å gjengjelde, sa Putin i et intervju sendt på statlig russisk TV søndag.

Han la til at Russland ennå ikke har brukt våpnene til tross for en «viss mangel på ammunisjon på et tidspunkt».

Human Rights Watch har imidlertid dokumentert at både Russland og Ukraina har benyttet klasevåpen i krigen, Russland i et langt større omfang enn Ukraina.

Ukraina har nylig inngått en avtale som lar dem motta klasevåpen fra USA, noe flere land og humanitære organisasjoner har fordømt.

Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen, som er ratifisert av 111 land, forbyr all produksjon og bruk av slike våpen. Norge var det første landet som undertegnet konvensjonen, som trådte i kraft i 2010.

Verken USA, Ukraina eller Russland har signert konvensjonen.

Våpnene er bomber som sprenger over et mål og sprer et stort antall mindre eksplosiver. En stor del detoneres ikke, men forblir en trussel i mange år.

