Labert billettsalg til ny Indiana Jones-film i USA

Billettsalget for filmen «Indiana Jones and the Dial Of Destiny» havnet i nedre sjikt av det anslagene tilsa, med billetter solgt for litt under 650 millioner kroner fordelt på 4600 kinoer i USA.

Globalt var billettsalget på 1,4 milliarder kroner.

Selv om det var den mest sette filmen, var oppmøtet langt unna det filmskaperne hadde håpet på for en av moderne tids mest ikoniske filmkarakterer.

Filmen, som er produsert av Walt Disney Co og Lucasfilm, kostet 2,7 milliarder kroner å lage. Disney anslår at de vil tjene 880 millioner kroner innenlands og 1,63 milliarder kroner globalt på filmen.

«Dial Of Destiny» er den femte filmen i eventyret om arkeologen Indiana Jones, som er skapt av regissørene Steven Spielberg og George Lucas. Det er også den første i serien Speilberg ikke regisserer selv.

