John Kerry til Kina – skal diskutere klima

I Kina skal Kerry treffe sin kinesiske motpart Xie Zhenhua. Klimasamtalene gjenopptas etter at de ble lagt på is av Kina i fjor. Det skjedde som svar på et besøk av daværende leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, til Taiwan.

Besøket skapte furore i Kina, som anser øya som kinesisk territorium.

Biden-administrasjonen har pekt på klima som et av områdene hvor det er mulighet for å samarbeide med Beijing. Forholdet mellom de to landene har i lengre tid vært anspent.

Kerrys besøk til Kina skjer etter at USAs utenriksminister Antony Blinken i forrige måned besøkte Beijing som den mest høytstående amerikanske politikeren på nesten fem år. I forrige uke besøkte USAs finansminister Janet Yellen Kina.

