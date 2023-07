Svensk påtalemyndighet bekrefter at to døde barn ble funnet i bil

Bilen med de tre ble funnet utenfor tettstedet Skinnskatteberg nordvest for Stockholm sent torsdag kveld. Politiet har vært tilbakeholdne med informasjon om saken, men avkreftet tidlig at de leter etter noen gjerningsperson.

– Vi etterforsker drap på de små barna og grovt brudd på våpenloven, sier Carl-Johan Norström i påtalemyndigheten til Dagens Nyheter lørdag.

Kvinnen har ifølge politiet en relasjon til barna. Politiet har beskrevet forbrytelsen som svært grov, men vil ikke si hvordan barna ble drept eller hva slags våpen som ble funnet i bilen.