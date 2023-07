Brannkonstabel (19) mistet livet i skogbrann i Canada

Dødsfallet er det første som er rapportert siden starten på brannsesongen i Canada, der det for tiden pågår 900 branner. 570 av dem er ute av kontroll.

Lokalt politi sier den 19 år gamle kvinnen var på jobb i et avsidesliggende område utenfor Revelstoke i British Columbia da hun mistet kontakt med laget sitt torsdag. Hun ble siden funnet under et veltet tre og fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

90.000 kvadratkilometer land er hittil svidd av som følge av skogbrannene i Canada – elleve ganger så mye som snittet det siste tiåret. Det rammede området er større enn Portugal.

Canadas statsminister Justin Trudeau kaller dødsfallet hjerteskjærende og takker canadisk brannvesen for deres mot.

– Vi må aldri glemme risikoen som disse heltene tar hver gang de løper mot faren, tvitrer Justin Trudeau.

British Columbia har gitt ordre om nye evakueringer som følge av brannene og bedt om hjelp fra ytterligere 1.000 utenlandske brannkonstabler.

Det brenner også i store områder i det østlige Canada, som ligger an til å oppleve sin verste skogbrannsesong noensinne.

