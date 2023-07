Vil ha forbud mot abort for svangerskap hvor fosteret ikke er levedyktig

– Jeg er «pro-life», og jeg unnskylder meg ikke for det.

Det sier USAs tidligere visepresident Mike Pence i et intervju med nyhetsbyrået AP. Pence kunngjorde i juni at han ønsker å bli republikanernes presidentkandidat i valget neste år. Han omtales av CNN som den av de potensielle kandidatene som er mest uttalt når det kommer til abort og abortforbud i USA.

Ifølge AP er Pence er den eneste av republikanernes hovedkandidater som har sagt rett ut at han vil ha et forbud mot abort etter seks uker. Det er så tidlig i svangerskapet at mange kvinner ikke vet at de er gravide.

Nå sier Pence at han også ønsker et forbud mot abort av fostre som ikke regnes som levedyktige. Om et slik forbud trer i kraft, vil det bety at kvinner som har fått beskjed av en lege om at fosteret de bærer på ikke har noen mulighet til å overleve, likevel må bære det fram til fødsel. Dette utgjør en stor risiko for kvinners helse, påpeker flere leger overfor AP.

Mike Pence, en sterk motstander av abort, stiller som republikansk presidentkandidat. Han konkurrer mot sin tidligere sjef Donald Trump. (ALLISON JOYCE/AFP)

– Jeg vil ikke gi opp før vi har gjenopprettet livets helliget til sentrum av amerikansk lovgivning i hver stat i landet, sa Pence da han kunngjorde sitt kandidatur forrige måned.

Et splittende og betent tema

Tidligere i år signerte Floridas guvernør Ron DeSantis, som i likhet med Pence har kastet seg inn i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, et forbud mot abort etter seks uker i delstaten.

Høyesterettskjennelsen Roe versus Wade fastslo i 1973 at USAs grunnlov sikret den føderale retten til abort. I juni 2022 besluttet høyesterett å sette denne til side. Beslutningen skapte sterke reaksjoner verden over, og abortsaken er en av de mest splittende og betente sakene USA i forkant av presidentvalget i 2024.

Etter høyesteretts beslutning er det nå opp til hver enkelt stat hva slags lover som skal gjelde for abort. Så langt har 14 amerikanske delstater innført fullt forbud mot abort. Florida og Georgia har et forbud etter seks ukers svangerskap, viser en oversikt i The New York Times.

Kvinner risikerer livet

Etter opphevelsen av Roe versus Wade i fjor har flere amerikanske kvinner fortalt sine historier om store vanskeligheter med å få utført medisinsk nødvendige aborter i flere stater.

En kvinne i Texas fortalte CNN at hun nesten døde etter en prematur fødsel. Legene måtte vente til kvinnens tilstand var svært alvorlig før de følte det var lovlig for dem å utføre en abort.

Philanthropy Abortion Funding Opphevelsen av Roe v. Wade i fjor skapte sterke reaksjoner verden over. Abortsaken splitter USA ett år etter høyesterettsbeslutningen. (Gemunu Amarasinghe/AP)

En undersøkelse fra april i år viser at 42 prosent av amerikanske kvinner mener det ville vært vanskelig å ta abort i området de bor i. Dette er en økning på ti prosent fra samme undersøkelse i 2019. Samme undersøkelse, gjort av Pew Research Center, viser at hele 71 prosent av kvinner som bor i stater med abortforbud, mener det ville vært vanskelig for dem å ta abort.

Trump mener forbudet er for strengt

Både Pence og DeSantis konkurrer mot tidligere president Donald Trump i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat. Trump har gitt uttrykk for at han mener DeSantis abortforbud etter seks uker i Florida var «for hardt», ifølge CNN. Etter mellomvalget i fjor sa Trump at mange republikanske politikere håndtere abortsaken dårlig – særlig de som vil ha abortforbud uten unntak. Partiet gjorde det dårligere enn ventet i valget.

Men da Trump var president vedtok flere delstater nye og strengere abortlover. Andre steder ble forsøk på å innskrenke abortrettighetene stanset i domstolene fordi de gikk mot det som da fortsatt var den føderale retten til fri abort. Under Trump ble det også gjort store kutt i finansieringen til abortklinikker.

Om noen av de seks andre republikanske presidentkandidatene som har kunngjort sitt kandidatur så langt kan slå Trump, er usikkert. DeSantis har blitt regnet som kandidaten med klart best sjanser, men ekspresidenten leder klart på målingene, viser en oversikt hos RealClearPolitics.

Florida-guvernøren har innført stadig mer konservativ politikk i delstaten, noe han sier han vil fortsette med nasjonalt om han blir valgt til president. Pence er mindre populær blant republikanske velgere, blant annet etter han i motsetning til Trump godkjente valgresultatet i 2021.

