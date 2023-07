Streiketrusselen er høynet for Hollywood-skuespillere

Forhandlingsfristen mellom fagforbundet SAG-AFTRA og de store filmstudioene var midnatt lokal tid. Senere torsdag skal ledelsen i fagforbundet møtes og beslutte om skuespillerne skal tas ut i streik.

Fra før av streiker fagorganiserte manusforfattere i Hollywood.

Skuespillerne krever økt lønn og inntekter fra strømmekanaler. I tillegg ønsker de beskyttelse mot følgene som bruk av kunstig intelligens kan få for bransjen.

SAG-AFTRA står for Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists. Fagforbundet har over 150.000 medlemmer i inn- og utland.

