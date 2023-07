Zelenskyj fornøyd med Nato-toppmøtet

Det beste hadde likevel vært en formell invitasjon til Ukraina om å bli med i forsvarsalliansen, ifølge Zelenskyj. Men han understreker at han forstår at Ukraina ikke kan bli med i Nato så lenge landet er i kirg.

– G7-enighet om sikkerhetsgarantier er et viktig signal mens Ukraina er på vei mot Nato, sa presidenten på en felles pressekonferanse med generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag.

G7-landene har varslet en kunngjøring om sikkerhetsgarantier for Ukraina mens landet venter på å bli Nato-medlem. Tirsdag ble det klart at Nato-landene var enige om et veikart for Ukraina inn i alliansen.

