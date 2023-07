Tidligere Chelsea-eier bestrider EU-sanksjonene mot ham

Abramovitsj anla en klage mot sanksjonene 25. mai 2022, og en EU-domstol skal ta for seg klagen torsdag, opplyser en kilde som er kjent med saken, til nyhetsbyrået Reuters.

Advokatene hans vil argumentere for at sanksjonene er grunnløse og ble innført utelukkende fordi han er en kjent russisk forretningsmann, sier kilden. Abramvotisj er kanskje mest kjent for å ha eid den engelske fotballklubben Chelsea.

Oligarken ble sanksjonert i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina i fjor, og klubben ble da solgt. EU mener at Abramovitsj står Russlands president Vladimir Putin nær, og at dette har hjulpet ham i forretningene hans.

