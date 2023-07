«Succession» med flest Emmy-nominasjoner

Serien er blant annet nominert til beste drama, som den har vunnet to av de tre siste årene. Flere av skuespillerne er også nominert til beste mannlige og kvinnelige skuespillere, samt fire biroller.

Den fjerde og siste sesongen av den populære serien ble vist i vår på strømmetjenesten HBO Max.

«Succession» følger livene til den Rupert Murdoch-inspirerte Roy-familien og familieselskapet Waystar Royco.

En del av handlingen i den siste sesongen utspilte seg i Norge. Produksjonen besøkte blant annet Atlanterhavsveien, Romsdals-gondolen og Juvet Landskapshotell, nær Geirangerfjorden. Den norske skuespilleren Eili Harboe var også å se i sesongen.

Som nummer to og tre av serier med flest nominasjoner, kom «The Last of Us» og «White Lotus» med henholdsvis 24 og 23 nominasjoner. Også disse to seriene ble vist på HBO Max.

