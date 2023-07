Forfatteren Milan Kundera er død

Kundera debuterte som poet i 1953 og skrev både noveller, romaner og teaterstykker.

I 1984 fikk han et stort internasjonalt gjennombrudd med romanen «Tilværelsens uutholdelige letthet», som også er filmatisert.

I 2020 fikk Kundera Franz Kafka-prisen som en anerkjennelse av sin karriere.

Musikkelsker

Kundera ble født i Brno og vokste opp i en borgerlig familie med en far som var rektor og pianist.

Etter andre verdenskrig livnærte Kundera seg som jazzmusiker, og forfatterskapet hans bar også preg av kjærligheten til musikk.

I 1948 meldte han seg inn i Kommunistpartiet, men etter to år ble han ekskludert. Senere ble han tatt inn i varmen igjen.

På 1950 og 60-tallet jobbet Kundera som lærer, ble senere professor og underviste i litteratur.

Mistet jobben

Da sovjetiske styrker inntok Praha høsten 1968, mistet han jobben ved landets filmhøyskole. Bøkene hans ble også fjernet fra bibliotekene, og tsjekkiske forleggere ville ikke lenger utgi ham.

I 1970 ble han ekskludert fra Kommunistpartiet på livstid, og fem år senere flyktet han til Frankrike. Fra sin eksiltilværelse skrev han blant annet «Latterens og glemselens bok» som beskriver tsjekkernes motstand mot sovjetregimet.

Kundera fikk fransk statsborgerskap i 1981 og skrev fra 1983 utelukkende på fransk.

Anklager

I fødebyen Brno er Milan Kundera i dag æret med et eget bibliotek, men mange tsjekkere er også kritiske til ham etter anklager om at han som ung kommunist var angiver, og rapporterte til landets hemmelige politi. Selv nektet han for dette.

Kundera høstet også kritikk da han i 2009 varmt forsvarte den polske filmregissøren Roman Polanski som da satt fengslet i Sveits.

Polanski flyktet i 1977 fra USA til Europa for å unngå fengselsstraff etter å ha blitt dømt for voldtekt av en 13 år gammel jente under en fest hjemme hos skuespilleren Jack Nicholson.

[ – Jeg føler meg innesperret. Jeg er nødt til å bli her, selv om jeg ikke lenger trives ]