Erdoğan vil inn i EU - Men slipper han inn?

– Jeg vil gjerne understreke en realitet, Tyrkia har ventet ved EUs inngangsdør i 50 år, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan til pressen mandag.

– Nesten alle Nato-medlemmene er EU-medlemmer. Jeg henvender meg nå til disse landene, som har fått Tyrkia til å vente i over 50 år, og jeg vil henvende meg til dem igjen i Vilnius, fortsatte han.

Erdoğan har sittet med makten i landet som ligger i både Europa og Asia i 20 år, og ble nylig gjenvalgt for fem nye. Dette året har han stått i veien for Sveriges NATO-søknad, før han til slutt ga grønt lys denne uka. Selve godkjenningen fra det tyrkiske parlamentet vil etter planen skje i oktober.

Men like før trakk han fram et gammelt kort fra erme. Nå krever han igjen at Tyrkia skal bli EU-medlem, og ber Sverige hjelpe til. Landet har ønsket seg inn i unionen i over 50 år, og søkte formelt for første gang i 1987.

– Ingen voldsom effekt

På pressekonferansen etter NATO-toppmøtet i Vilnius forsikret Erdoğan at Sverige aktivt kommer til å støtte Tyrkias EU-søknad.

Det er ikke klart om Sverige kommer til å støtte Tyrkia i spørsmålet om EU medlemskap, men om de gjør det, har det liten reell effekt tror EU-ekspert Pernille Rieker.

– Tyrkias EU-medlemskap ligger langt fram i tid. Hvis Sverige støtter Tyrkia vil det ikke ha noe voldsom effekt på kort sikt. EU-medlemskap handler om helt klare kriterier som Tyrkia må oppfylle, knyttet til blant annet respekt for menneskerettigheter og et uavhengig rettsvesen. Disse kriteriene oppfyller ikke Tyrkia i dag, de ligger langt unna, sier Rieker til Dagsavisen.

Pernille Rieker er forsker ved Nupi. (Nupi)

Hun er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), og har blant annet EU og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som sine kjerneområder.

Ukraina kommer først

Rieker peker i tillegg på kapasitetsutfordringer i EU. De har allerede satt i gang arbeidet med å få fart på søknadsprosessen til Ukraina, som vil kreve mye tid og ressurser.

– Ukraina er et stort land, og EU har ikke kapasitet til å få fortgang på prosessen med Ukraina og Tyrkia samtidig, sier hun.

– Ville ikke tape ansikt

Erdoğan ble gjenvalgt til president 28. mai i år. Under valgkampen brukte han mye tid på å snakke om sin motstand mot Sveriges NATO-medlemskap, og stilte samtidig en rekke strenge krav til Sverige, som han delvis har fått innfridd.

Etter mange runder, og nå til slutt forhandlinger med NATO-sjef Jens Stoltenberg og Sveriges statsminister Ulf Kristersson, ga Erdoğan seg.

Han tok seg imidlertid en pause i forhandlingene for å snakke med EU-president Charles Michel. I etterkant av møtet tvitret Michel at de hadde «utforsket muligheter framover for å bringe tyrkisk-EU-samarbeid tilbake, og gi ny giv til vår relasjon».

– I utgangspunktet så handler dette om at Erdoğan måtte komme ut av forhandlingene uten å tape ansikt. Derfor har han krev noe tilbake. Under valgkampen brukte han motstanden mot Sverige aktivt. Nå er han gjenvalgt, og har mindre grunn til å gjøre det vanskelig for Sverige og NATO, sier Rieker.

– Det kommer ikke til å skje noe radikalt med Tyrkias EU-søknad. Dette har ingen praktisk betydning, det er politisk symbolikk.

Har Tyrkia en sjanse?

EU har lenge vært kritisk til sin samarbeidspartner Tyrkia.

I 2018 konkluderte EU med at forhandlingene framover skulle fryses. I EUs rapport om Tyrkia fra oktober 2022 gjentar de at de står fast ved kritikken fra 2018.

---

Dette har skjedd mellom EU og Tyrkia:

Erdogan og Tysklands forbundskansler fra 2005 til 2021 Angela Merkel, har i løpet av årene inngått mange avtaler. Her fra en felles pressekonferanse i Istanbul i oktober 2021. (OZAN KOSE/AFP)

Tyrkia fikk status som kandidatland i 1999, og i 2005 startet formelle medlemsforhandlinger.

I mars 2016 signerte EU og Tyrkia en avtale om flyktninger etter krigen i Tyrkias naboland Syria. Kjernen i avtalen består av en “én-for-én”-utveksling: For hver syriske flyktning som EU sender tilbake over Egeerhavet til Tyrkia, vil en syrisk flyktning i Tyrkia videre bosettes i Europa. Avtalen er sterkt kritisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner. Tyrkia har siden krigen brøt ut tatt imot omtrent 3,5 millioner syriske flyktninger, og totalt 4 millioner.

I forbindelse med avtalen løftet Erdoğan fram Tyrkias ønske om EU-medlemskap og visumfrihet i EU for tyrkiske statsborgere.

Et mislykket militært kuppforsøk i juli 2016 i Tyrkia får negative konsekvenser for prosessen. EU kritiserer i Tyrkia for hvordan landet valgte å stramme inn i ettertid. De pekte på strenge lover, forbud, fengslinger og innstramminger for journalister, akademikere, politikere, menneskerettighetsforkjempere og vanlige brukere av sosiale medier og andre som forsøker å utøve fundamentale rettigheter og friheter.

I 2018 uttalte det europeiske rådet i EU at landet Tyrkia beveget seg stadig lenger vekk fra EU. De mente at utviklingen av landets reformer knytta til EUs utvidelsespolitikk gikk i feil retning. De var kritisk til utviklingen av landets demokratiske system, respekt for fundamentale rettigheter og domstolens uavhengighet.

Ifølge EU er Tyrkia deres sjette største handelspartner, og EU er Tyrkias største handelspartner.

---





For å bli EU-medlem må Tyrkia oppfylle 35 kapitler. Hittil har de bare oppfylt ett av dem. Pernille Rieker tror Sveriges potensielle støtte i beste fall kan bety at EU setter i gang arbeidet med å forhandle om nye kapitler.

Hun peker imidlertid på at Erdoğan ser ut til å rette seg mer mot EU og vesten etter årets valg.

– At han tar opp EU-spørsmålet kan bety at han ønsker å rette seg mer mot vesten. Den nye regjeringen han har satt sammen består også av mer EU-vennlige politikere enn den forrige gjorde. Kanskje kan de få forhandlingene over på et nytt spor, men selve medlemskapet er langt fram i tid, sier hun.

Vil ha visumfrihet

Da EU og Tyrkia inngikk flyktningavtalen i 2016 løftet Erdoğan opp spørsmålet om visumfrihet i EU for tyrkiske borgere.

Ifølge den tyrkiske finansavisen Ekonomim, er det bare russere som slår tyrkere i antall visumsøknader til EU. Etter pandemien har tyrkere slitt med å få turistvisum til Schengen-området, skriver Aftenposten.

Også i NATO-forhandlingene har Erdoğan gjentatt at han ønsker visumfrihet for tyrkere.

– Jeg tror ikke visumfrihet for alle tyrkere er realistisk, men kanskje de kan forhandle om noen avtaler som gjør det lettere for enkelte grupper tyrkere å reise inn til EU, sier Pernille Rieker fra Nupi.

Autoritære EU-land

Samtidig som Tyrkia har fått kritikk for å bevege seg vekk fra EU, og i en mer autoritær retning, har også enkelte EU-land som Ungarn og Polen blitt kritisert for det samme.

– Kan situasjonen i Ungarn og Polen påvirke Tyrkias muligheter for medlemskap positivt?

– Det kan heller påvirke Tyrkias medlemssjanser negativt. På grunn av situasjonen i Ungarn og Polen er EU mer skeptiske til å ta inn land som ikke respekter de grunnleggende kriteriene for medlemskap. I dag prøver de å finne sanksjonsmuligheter for disse landene, men det er vanskelig, sier Rieker.

Hun viser til at EU nylig avviste Ungarns søknad om økonomisk støtte etter koronakrisen.

– De har fått søknaden sin avvist fordi de ikke respekterer EUs grunnleggende verdier. At det er land i EU som beveger seg i en mer autoritær retning virker heller negativt enn positivt på Tyrkias sjanser for å bli EU-medlem. De er redde for at hvis de tar inn flere slike land, fordi de frykter at det kan undergrave hele EU.

