Støre vil igjen fraråde bruk av klasevåpen i Ukraina

– Vi mener at det har store humanitære konsekvenser, med blindgjengere som blir liggende igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB i forkant av det to dager lange toppmøtet.

I forrige uke ble det kjent at USA har besluttet å gi de omstridte våpnene til Ukraina. Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og sprer hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. Udetonerte sprengladninger, såkalt blindgjengere, kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over og rammer ofte sivile.

– Vi gjentar vår holdning veldig klart: Det er viktig at vi støtter Ukraina med artilleri. Den som virkelig har brukt klasevåpen, er jo Russland, gammelt klasevåpen med et enormt antall blindgjengere som kommer til å gjøre Ukraina utsatt i mange år fremover. Så vår advarsel mot klasevåpen står helt fast, sier Støre.

Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk av klasevåpen, men USA og Ukraina er blant landene som ikke har undertegnet avtalen. 23 av Natos 30 medlemsland har hittil ratifisert avtalen, viser en gjennomgang NTB har gjort.

