Nær halvparten under fattigdomsgrensa har ikke råd til et ordentlig måltid

Prisveksten på mat og andre viktige varer fortsetter å stige i flere europeiske land. I enkelte av landene svarer nesten halvparten av befolkningen som lever under landets fattigdomsgrense at de nå ikke har råd til et ordentlig måltid annenhver dag.

I 2022-målingen fra EUs statistikkontor Eurostat som kom denne uka, svarer 44,6 prosent av befolkningen i Bulgaria, 43,0 prosent av befolkningen i Romania og 40,5 prosent i Slovakia at de rett og slett ikke har råd.

Disse tallene gjelder andelen av befolkningen som lever under landets fattigdomsgrenser. Et ordentlig måltid annenhver dag defineres som et måltid med kjøtt, fisk eller et vegetarisk alternativ.

Totalt svarer 8,3 prosent av EUs befolkning at de ikke har råd i 2022, mot 7,3 prosent året før. Samtidig har andelen som lever under fattigdomsgrensa i EU økt fra 17,5 prosent i 2021, til 19,7 prosent i 2022.

Bulgaria på toppen

Matvareprisene stiger også i Norge, men flere europeiske land har langt høyere prisvekst på matvarer enn det Norge har. I Ungarn steg matvareprisene med 38,5 prosent fra april i fjor til april i år. I Ungarn svarte 29,6 prosent av de spurte som lever under fattigdomsgrensa at de ikke hadde råd til et ordentlig måltid annenhver dag, og det samme svarte 13,9 prosent av hele befolkningen i landet.

[ Forbrukerøkonomens flyttetips: - Sett deg inn i hva ting koster ]

Økte matvarepriser

Siden juni i fjor har matvareprisene økt i Norge med 13,7 prosent. Mens den generelle prisveksten fra mai til juni var på 0,6 prosent, økte prisene på matvarer i snitt med 2,5 prosent i samme periode.

Ser man nærmere på tallene, ser man at prisen på enkelte matvarer i Norge økte med 34,2 prosent.

[ Dette skjer med kroppen når den utsettes for ekstremvarme ]