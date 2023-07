Fryseboks-tiltalte hevder den døde samboeren er i live

Tirsdag startet rettssaken i Karlstad mot 56-åringen som står tiltalt for likskjending og millionbedrageri.

Tidligere har han forklart at samboeren døde hjemme i 2018. Han har også redegjort inngående om hvordan hun havnet i fryseren.

I aktors utspørring forklarte han seg imidlertid på langt mer uventet vis. Han hevdet at samboeren ikke er død og at de kommuniserer med telepati.

– Hun døde, men hun gjenoppsto på den tredje dagen. Hun er hjemme og bor der i beste velgående, sa han ifølge VG.

Da han ble konfrontert med sin egen forklaring i avhørene, hevdet han at han aldri har snakket med politiet. På flere spørsmål nektet han å svare.

Død siden 2018

Det var mandag det ble kjent at han tok en helomvending og nektet straffskyld. Mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, sier han ble overrasket over dette, ifølge SVT.

Mannen er ikke tiltalt for drap da obduksjonsrapporten ikke viste noen klar dødsårsak. Obduksjonsrapporten viser imidlertid at kvinnen ble lagt i fryseboksen få timer etter at hun døde, ifølge aktor Linda Karlsson.

Det var i fryseren at den norske kvinnen ble funnet død 16. mars i år, på nordmannens gård i Värmland i Sverige.

Familien til den avdøde kvinnen deltok i rettssaken på videolink fra Oslo. Ett familiemedlem forklarte at de pleide å ha kontakt flere ganger i måneden. Da kontakten opphørte, kom den tiltalte mannen med flere ulike forklaringer på hvorfor hun ikke kunne nås.

Forsvarer mener han er utilregnelig

Etter en utredning tidligere i år konkluderte sakkyndige med at nordmannen er tilregnelig. De slo også fast at han ikke hadde noen psykisk lidelse på tidspunktet man mistenker at samboeren døde. Mannens forsvarer er uenig i dette og har bedt om en ny utredning om mannens tilregnelighet.

Grovt gravfredsbrudd har en strafferamme på fengsel fra seks måneder til fire år i Sverige.

Han er også tiltalt for grovt bedrageri etter at han angivelig skal ha tatt ut 1,3 millioner kroner i pensjon fra kvinnens konto etter at hun døde. Skyldige til grovt bedrageri dømmes i Sverige til fengsel fra seks måneder til seks år.

