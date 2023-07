EU og Tyrkia enige om å styrke samarbeidet

De to møttes mandag i Vilnius i forkant av Nato-toppmøtet, og Michel beskrev etterpå i en Twitter-melding møtet som godt.

Ifølge EU-presidenten «utforsket de to også kommende muligheter for å få ny fart på samarbeidet mellom EU og Tyrkia og gjenopplive relasjonene».

For å slippe Sverige inn i Nato krevde Erdogan mandag at forhandlingene om tyrkisk medlemskap i EU blir gjenopptatt.

Tyrkia har vært kandidatland siden 1999, men forhandlingene om medlemskap stanset opp i 2016. Det som følge av EUs bekymringer om tyrkiske menneskerettighetsbrudd.

Galt å knytte Nato-medlemskap til EU-medlemskap

Det er galt av Tyrkia å bruke forhandlinger om EU-medlemskap som pressmiddel for å slippe Sverige inn i Nato, sier USA.

– Dette er to separate spørsmål, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Washington, Matthew Miller.

Tyrkia søkte først om å bli medlem av Det europeiske økonomiske fellesskapet – en forgjenger til EU – i 1987. I 1999 fikk de kandidatstatus av EU, og i 2005 startet landet formelle medlemsforhandlinger med blokken.

– Først må veien åpnes for et tyrkisk EU-medlemskap, så kan vi åpne for å få Sverige inn i Nato, akkurat som vi gjorde for Finland, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i et TV-intervju mandag.

