I forkant av sin avreise til Nato-toppmøtet i Vilnius sier Erdogan også at Sveriges innmelding i forsvarsalliansen avhenger av at betingelsene som ble avtalt under alliansens toppmøte i Madrid i fjor blir oppfylt.

Han understreker samtidig at ingen bør forvente kompromisser fra Tyrkia når det gjelder svenskenes Nato-søknad.

[ «Ivar» og «Kjell» blir kastet ut av leiligheten: – Føler meg ynkelig ]