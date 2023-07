Biden ønsker Tyrkias Sverige-ja velkommen

– Jeg ønsker uttalelsen fra Tyrkia, Sverige og Natos generalsekretær velkommen, inkludert forsikringen fra president Erdogan om at han vil sende medlemskapsprotokollen for Sverige til Tyrkias nasjonalforsamling for rask ratifisering, sier Biden i en uttalelse fra Det hvite hus mandag kveld.

– Jeg er klar for å samarbeide med president Erdogan og Tyrkia om å forbedre forsvar og avskrekking i det euroatlantiske området. Jeg ser også fram til å ønske statsminister Kristersson og Sverige velkommen som Natos 32. allierte land, sier Biden videre.

– Jeg takker også generalsekretær Stoltenberg for hans stødige lederskap, legger han til.