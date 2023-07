– Uaktuelt at nasjonaldagen skal overskygges av noen tusen opprørere

Den franske regjeringen har søndag erklært forbud mot salg og privat bruk av fyrverkeri til etter nasjonaldagen 14. juli, melder flere medier. Fyrverkeri har vært et mye brukt våpen i opptøyene som spredte seg til flere franske byer etter at en politimann skjøt og drepte 17 år gamle Nahel Merzouk under en trafikkontroll utenfor Paris 27. juni.

Flere enn 3700 mennesker har blitt arrestert i forbindelse med opptøyene, hvorav minst 1160 mindreårige. Fremtredende franske politikere, inkludert president Emmanuel Macron, har henvendt seg til forstadsforeldre med formaninger om å holde styr på barna.

En alenemor intervjuet av Le Monde i Cergy nordvest for Paris sist mandag er lei av å bli stigmatisert som en slapp og fraværende forelder.

– Vi jobber hardt, og alt øker i pris. Halvparten av det jeg tjener går til leien min, sier hun til avisen.

Etter at hun var ferdig med arbeidsdagen som akuttsykepleier samme kveld, forsøkt hun å hjelpe til med å overtale sin 17 år gamle nevø om å bli hjemme. Han ville ut i solidaritet med kameratene sine.

Enkelte franske politikere på høyresiden har tatt til orde for økonomiske sanksjoner mot familiene til unge opprørere, men også Emmanuel Macron har vært åpen for tanken, ifølge Le Monde.

France Police Shooting Store politistyrker har vært satt inn for å tøyle opptøyene i Paris og andre franske byer. (Christophe Ena/AP)

Politiet anklages for hardhendte pågripelser

Lørdag ettermiddag var det nye demonstrasjoner flere steder, tross forbud. På Place de la République i Paris samlet 2000 mennesker seg til en årlig protestmarsj til minne om Adama Traoré, en annen ung mann drept av politiet i 2016. Ifølge Le Monde skal demonstrasjonen hovedsakelig ha gått rolig for seg.

Broren til Adama, Yssoufou Traoré, ble imidlertid pågrepet av politi fra enheten BRAV-M før han ble innlagt på sykehus etter et illebefinnende. BRAV-M er en motorsykkelenhet trent i å hindre protester i å komme ut av kontroll.

Under pensjonsopprørene tidligere i år ble flere politifolk fra denne enheten anklaget for å ta loven i egne hender, true og i noen tilfeller ty til overdreven maktbruk, ifølge France 24. Advokaten til Traoré, Yassine Bouzrou, har sagt at han vil levere inn en klage på politiets håndtering.

Bekymret for gjenoppblussing

Omstendighetene rundt drapet på 17 år gamle Nahel Merzouk har ført til stor misnøye blant franske unge, spesielt de som bor i belastede områder og sosialboliger. Flere titalls tusen politifolk har blitt utplassert for å håndtere opptøyene, og en rekke byer tok grep.

Opptøyene har avtatt i styrke den siste uka, men statsminister Élisabeth Borne sier i et intervju med Le Parisien lørdag at lokalpolitikere og innbyggere hun møter er bekymret for nye opptøyer i forbindelse med nasjonaldagen.

En talsperson for regjeringen sa torsdag at også politiet forventer en gjenoppblussing, men at staten vil gjøre alt som er nødvendig for å opprettholde ro og orden så nasjonaldagen kan feires på vanlig måte.

– Det er uaktuelt at nasjonaldagen skal overskygges av noen tusen opprørere i byene våre, konkluderte han til nyhetskanalen LCI.

Den franske nasjonaldagen finner sted førstkommende fredag, og markerer stormingen av Bastillen under den franske revolusjonen i 1789. Innenriksminister Gérald Darmanin utstedte forrige uke også et forbud mot salg av bensinkanner, syrer og brennbare og kjemiske produkter.

France EU Den franske statsministeren Elisabeth Borne er bekymret for nye opptøyer under nasjonaldagsfeiringen neste uke. (Jean-Francois BADIAS/AP)

