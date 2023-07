Russland oppfordrer Nato til å diskutere ukrainsk atomkraftverk på toppmøtet

Nato-lederne møtes i Vilnius 11.–12. juli for å ta opp et bredt spekter av temaer. Zakharova anklaget Ukraina for systematisk påføring av skade på atomkraftverket, og mente at toppmøtets hovedoppmerksomhet bør vies til dette.

– Tross alt vil det store flertallet av alliansemedlemmene være i atomkraftverkets direkte påvirkningssone, skrev hun på meldingsappen Telegram.

Vilnius ligger rundt tusen kilometer fra atomkraftverket, som er Europas største.

Både Russland og Ukraina har anklaget hverandre for å planlegge å angripe anlegget. Det ligger i russiskkontrollert territorium i Ukrainas Zaporizjzjia-region, nær frontlinjen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere dager advart om den alvorlige trusselen ved anlegget.

Eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået som er på atomkraftverket, sier at de ennå ikke har sett tegn til miner eller eksplosiver ved anlegget. De uttaler imidlertid at de trenger mer tilgang for å være sikre.

