Mexicansk journalist funnet drept

Liket av Luis Martin Sánchez Iñiguez ble funnet lørdag i utkanten av delstatens hovedstad Tepic etter at han hadde vært savnet siden onsdag.

Sánchez Iñiguez, som var La Jornadas lokale korrespondent, ble sist sett i Xalisco, en by i Nayarit der narkotikakartellene har en sterk stilling, og det var hans kone som meldte ham savnet.

Sánchez ble funnet pakket inn i plast. Både PC-en og mobilen hans var borte., men ingenting i lommeboka var borte unntatt pressekortet hans.

Han er den andre journalisten som er drept i Mexico i år etter at fotojournalisten José Ramiro Araujo ble stukket og banket i hjel i Baja California i nord i februar.

Mexico regnes for å være et av verdens farligste land for journalister, og å dekke korrupsjon, kriminalitet og narkokartellene er spesielt farlig for mexicanske journalister.

Siden 2000 er over 150 journalister drept i landet, og fjoråret var et av de dødeligste årene for mexicansk presse, med hele 15 drepte medieansatte.

[ Russland anklager Tyrkia for avtalebrudd etter fangeutveksling ]