Syrisk flyktning blir ordfører i tysk småby

Alshebl fikk 55,4 prosent av stemmene i valget i april, og i en seremoni i rådhuset ble han formelt innsatt som byens ordfører.

Nettverket for unge ordførere sier de ikke kjenner til at noen andre flyktninger som kom til Tyskland i 2015 er valgt til å lede et lokalstyre i landet. Kommuneforbundet i Baden-Württemberg, der Ostelsheim ligger, sier ingen andre med syrisk bakgrunn har stilt som ordførerkandidat i delstaten.

Ostelsheim har rundt 2.500 innbyggere og ligger et par mil vest for Stuttgart.

[ Per Sandberg om mediekjør: – Steinhardt å stå i ]