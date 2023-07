FN nekter å trekke fordømmelse av israelsk angrep på Jenin

FNs generalsekretær António Guterres fordømte torsdag det han kalte Israels overdrevne maktbruk i Jenin og sa at 100 sivile var såret, tusener på flukt og skoler, sykehus og vann- og strømforsyning var skadd.

Han kritiserte også Israel for å hindre sårede i å få legehjelp og hindre humanitær innsats.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan kalte Guterres' fordømmelse skammelig og totalt virkelighetsfjern og sa at Israel «utelukkende fokuserte på å bekjempe morderisk palestinsk terror som angriper israelske sivile».

Guterres' talsmann Farhan Haq gjorde det klart at generalsekretæren formidlet sitt syn torsdag og står ved det.

– Han fordømmer all vold som rammer sivile i Israel og de okkuperte palestinske territoriene, uansett hvem som står bak, sa Haq.

FNs sikkerhetsråd drøftet den israelske militære operasjonen bak lukkede dører fredag og fikk en orientering av visegeneralsekretær Khaled Khiari.

Før møtet sendte Erdan et brev til alle 15 medlemmer og Guterres der han påpekte at 52 israelere er drept i år av palestinere, hvorav mange er fra Jenin. Han krevde fordømmelse av de palestinske angrepene og at det palestinske lederskapet holdes ansvarlig.

Sikkerhetsrådet responderte ikke på kravene.

