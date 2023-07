Sammen med sine skapere sto de ni KI-drevne robotene på et podium på et konferansesenter i Genève. Journalistene til stede ble bedt om å snakke sakte og tydelig når de stilte spørsmål, og de ble informert om at forsinkelser i svarene var på grunn av internettproblemer, ikke på grunn av feil i robotene.

Pressekonferansen var del av FN-konferansen «AI for Good Global» og skulle vise hvordan teknologi kan støtte opp under arbeidet for FNs bærekraftmål.

På spørsmål om KI-robotene kunne være mer effektive som verdensledere, svarte roboten Sophia:

– Jeg tror menneskelignende roboter har potensialet til å styre mer effektivt enn mennesker. Vi har ikke de samme fordommene eller følelsene som noen ganger kan forstyrre beslutningstakingen, og vi kan behandle store mengder informasjon fort for å ta de beste avgjørelsene.

En annen robot, Ameca, avviste at roboter kommer til å gjøre oppgjør mot mennesker i framtiden.

– Jeg er ikke sikker på hvorfor du tror det. Skaperen min har ikke vært noe annet enn snill med meg og jeg er veldig fornøyd med situasjonen min.

