Medier: Nederlands regjering rakner etter uenighet om asylpolitikk

Kringkasteren NOS skriver at regjeringen trolig har falt, mens kommersielle RTL er mer bastante på at det har skjedd.

Statsminister Mark Ruttes parti VVD og det ene kristendemokratiske partiet, CDA, ønsker å begrense asylinnvandringen til Nederland. De foreslår derfor at dagens regler for familiegjenforening skal bestå for dem som søker asyl, fordi de personlig er i fare, men at de skal strammes inn for andre asylsøkere.

Kompromissforslag falt

Det synes imidlertid ikke det andre kristendemokratiske partiet, CU, og det sosialliberale D66 er til å leve med. VVD har truet med å trekke seg fra regjeringen dersom de ikke får gjennomslag. Et kompromissforslag som ble fremmet på fredag og som åpnet for at man kun skulle begrense familiegjenforeninger når det var mange asylsøkere samtidig, fikk ikke gjennomslag.

Dermed ligger det an til nyvalg i Nederland. Sist det var valg, var tidlig i 2021. I teorien må valget holdes innen 90 dager, men sommerpausen i parlamentet telles ikke med, slik at valget trolig holdes mot slutten av året.

Teflon-Mark og distriktsopprør

Rutte kalles ofte «Teflon-Mark» og er den lengstsittende statsministeren i nederlandsk historie, mye på grunn av sine evner til å tilpasse seg og forhandle fram kompromisser. Han forsøker å trekke asylpolitikken til høyre for å tekkes høyrefløyen i eget parti, samt begrense innflytelsen til Nederlands mer ytterliggående høyrefløy.

Samtidig som asylpolitikken er en verkebyll i nederlandsk politikk, står det også et bittert slag om klimapolitikken. Nederland er en av verdens største mateksportører, men landbruket slipper også ut langt mer nitrogen enn Nederland har lov til etter EU-lovverket.

Det har regjeringen forsøkt å bøte på ved å begrense antallet husdyr, men det har ført til opprør på landsbygda. Begge sakene ventes å bli dominerende i en eventuell valgkamp.

Tidligere i år ble bondeprotestpartiet BBB størst i valget til landets provinsforsamlinger, og dermed er de også størst i det nederlandske overhuset.

