Lukasjenko sier Jevgenij Prigozjin er i Russland

Torsdag sier Lukasjenko også at krigere fra Wagner-gruppen er på plass i de permanente leirene de har fått i Belarus. Han sier at tilbudet om å ha Wagner-soldater utplassert i landet står ved lag, og at han ikke tror de vil gripe til våpen mot Belarus.

Prigozjin fikk amnesti etter at han avbrøt opprøret og Wagner-gruppens marsj mot Russland for to uker siden. En av betingelsene var at han gikk i eksil i Belarus.

27. juni sa Lukasjenko, som er Vladimir Putins og Russlands nærmeste allierte, at Prigozjin var på plass i Belarus. Nå er altså beskjeden at Wagner-sjefen er tilbake i hjemlandet.

Lukasjenko har flere ganger fremhevet sin egen rolle i å få i stand avtalen som avsluttet opprøret. I forrige uke sa han at han hadde overtalt Putin til ikke å «utslette» Prigozjin.

Det er fortsatt mye som er uklart om betingelsene i avtalen og om den blir gjennomført slik partene ble enige om. Lukasjenko sier også at spørsmålet om å sende Wagner-soldatene i elt igjen ikke er klart ennå.

[ Les Dagsavisens reportasje fra Ukraina: Her trener det ukrainske «heimevernet» på krig ]