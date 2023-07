Hevder Biden vil forsyne Ukraina med klasebomber

Ukraina ba tidligere i år sine vestlige allierte om å bidra med omstridte klasevåpen til bruk mot russiske styrker.

USA har i lengre tid vurdert forespørselen, og Pentagon skal nå ha konkludert med at slike våpen vil være nyttige for Ukraina.

Høytstående kilder i Det hvite hus bekrefter overfor National Public Radio og The New York Times at president Joe Biden derfor vil etterkomme forespørselen fra Ukraina.

110 land har til nå ratifisert den internasjonale klasevåpenkonvensjonen, som trådte i kraft i 2010. Den forbyr all produksjon og bruk av klaseammunisjon. Verken Ukraina eller USA har imidlertid ratifisert konvensjonen.

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og kan slynge ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. Udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over og rammer ofte sivile som får revet av armer og bein.

