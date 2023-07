Ny søknad om koranbrenning i Sverige

De som søker om å få brenne et eksemplar av muslimenes hellige skrift, ønsker at dette skal skje «snarest mulig», melder SVT.

Nylig utløste en koranbrenning i Stockholm omfattende fordømmelser. I enkelte land ble handlingen møtt med voldsomme reaksjoner, inkludert stormingen av Sveriges ambassade i den irakiske hovedstaden Bagdad.

I tillegg til søknaden om ny koranbrenning i Stockholm har politiet fått to andre lignende søknader. En mann i 30-årsalderen søker om å få brenne en jødisk tora og en kristen bibel utenfor Israels ambassade i Stockholm. Han beskriver brenningen som et svar på den forrige koranbrenningen og «en symbolsk samling for ytringsfriheten».

I Helsingborg har en privatperson søkt om tillatelse til å brenne religiøse tekster i sentrum av byen 12. juli. Det er ikke klart hvilken eller hvilke tekster vedkommende vil brenne.

