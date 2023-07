Israel angriper Gaza etter rakettangrep

Det israelske forsvaret meldte natt til onsdag at flyalarmen gikk, og at det var snakk om rakettangrep fra Gazastripen.

– Fem raketter ble skutt opp fra Gazastripen og mot israelsk territorium. IDFs luftforsvar fanget opp alle rakettene, skriver forsvaret i en uttalelse.

Senere gikk Israel til motangrep.

– Som svar på rakettene som ble fyrt av tidligere i kveld, gjennomfører IDF nå luftangrep mot Gazastripen, heter det i en uttalelse. En palestinsk sikkerhetskilde opplyser til AFP at Israel har truffet et militæranlegg nord på Gazastripen som brukes av Hamas, men at ingen er skadd.

Noen timer tidligere så en Reuters-reporter kolonner med israelske militærfartøy som forlot Jenin etter mørkets frembrudd, i det som synes å være slutten på militæroperasjonen Israel innledet mandag mot flyktningleiren Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Aksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år. Tolv palestinere, blant dem fem militante, er drepte. På israelsk side har en soldat blitt drept.

