Fire drept og fire såret i skyting i Philadelphia

Politiet fikk meldinger om skytingen rundt klokka 20.30 lokal tid. Den foregikk over flere kvartaler. Politibetjenter jaget gjerningsmannen som fortsatte å skyte, og han ble pågrepet i et smug etter å ha overgitt seg, forteller politimester Danielle Outlaw.

Fire menn på mellom 20 og 59 år er drept. To gutter på henholdsvis 2 og 13 år er tatt til sykehus, men tilstanden skal være stabil for dem begge. Politiet opplyser at det ikke synes å være noen tilknytning mellom gjerningsmannen og ofrene.

Ifølge Outlaw hadde mannen skuddsikker vest, flere magasiner, et automatgevær, en pistol og politiradio. Mannen er ifølge politiet 40 år gammel. Også en annen person er pågrepet, men det er ikke kjent hvorfor.

Philadelphia er en storby med rundt 1,6 millioner innbyggere. Den ligger sørøst i delstaten Pennsylvania, mot grensa til New Jersey.

Skytingen fant sted dagen etter at det ble åpnet ild på en fest i Baltimore, rundt 16 mil sørvestover. Der ble to personer drept og ytterligere 28 såret, halvparten av dem mindreårige.

Skytingen i Philadelphia er årets 29. massedrap, ifølge en database utarbeidet av nyhetsbyrået AP, USA Today og Northeastern University.

