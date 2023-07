Roligere natt i Frankrike

Ved midnatt var kun 49 personer pågrepet, ifølge innenriksdepartementet. Det er langt færre enn nettene i forveien, da biler og offentlige bygg ble stukket i brann og politi utkjempet gatekamper mot ungdommer rundt om i landet.

Det brøt ut opptøyer etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet tirsdag forrige uke. Tenåringen er identifisert med fornavnet Nahel.

Da klokka var 1.30 natt til mandag var det gjort ytterligere 29 pågripelser, ifølge kringkasteren BFMTV. Det var høy temperatur enkelte steder, blant annet i Lyon, der politiet brukte tåregass mot høyreradikale aktivister som marsjerte, tilsynelatende med ønske om å konfrontere ungdommer som deltar i opptøyer.

Et stort politioppbud – det ble utstasjonert 45.000 betjenter og pansrede kjøretøy for tredje natt på rad – og en bønn fra 17-åringens bestemor kan ha bidratt til den relative roen. I et intervju søndag tok hun til orde for en slutt på opptøyene.

Søndag ble en bil kjørt inn i boligen til ordfører Vincent Jeanbrun i Paris-forstaden L'Haÿ-les-Roses. Bilen ble så stukket i brann, og Jeanbrun sier at kona og et av parets barn ble skadd. Saken etterforskes som drapsforsøk.

President Emmanuel Macron planlegger tirsdag å møte flere enn 200 ordførere for byer og lokalsamfunn som har blitt særlig rammet av opptøyene. Søndag var han i nok et hastemøte med regjeringen, og mandag ventes møter med ledere i nasjonalforsamlingen.

