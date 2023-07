Islamsk organisasjon vil ha tiltak mot koranbrenning

Det skjer få dager etter at en iransk statsborger bosatt i Sverige brant en koran og trampet på den utenfor en moské i Stockholm.

Organisasjonen møttes søndag for å diskutere hendelsen, som fant sted ved starten av høytiden id al-adha og slutten av den årlige hajj-pilegrimsreisen i Saudi-Arabia.

Koranbrenningen i Sverige utløste sinne i flere muslimske land og samfunn.

OIC-leder Hissein Brahim Taha understreket at organisasjonen er nødt til å sende et sterkt budskap om at koranbrenning ikke bare er «vanlig» islamofobi, men sier det er et brudd på folkeretten.

Søndag sa også Irans utenriksminister at han ikke kommer til å sende sin nye ambassadør, Hojatullah Faghani, til Sverige på grunn av koranbrenningen tidligere samme uke.

