Det er noe med den første kaffekoppen om morgenen

Forskere i Portugal bestemte seg for å undersøke dette: Er det koffeinet som får folk til å føle seg mer opplagte, eller er det andre deler av morgenritualet – kanskje lukten eller smaken av kaffe – som utløser den energiske følelsen?

Hjernemekanismene

– Hvis du lytter til disse personene, sier de gjerne at de trenger kaffe om morgenen for å gjøre seg klare. Vi ønsket å forstå hjernemekanismene og det funksjonelle tilkoblingsmønsteret som kan rettferdiggjøre denne påstanden. sier Nuno Sousa, en av studiens forfattere og professor ved University of Minho’s School of Medicine i Portugal til NBC News.

De portugisiske forskerne rekrutterte 83 personer som drakk minst én kopp kaffe om dagen til å gjennomgå MR-skanning, slik at de kunne observere deltakernes hjerneaktivitet.

Av disse ble 47 personer skannet før de drakk morgenkaffen, og deretter 30 minutter etter at de hadde drukket en kopp. De øvrige 36 fikk koffein fortynnet i varmt vann – ingen kaffe – og gjennomgikk samme type MR-skanning før og etter at de hadde drukket drikken.

Denne uken ble resultatene publiser i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience, og tyder på at visse endringer i hjerneaktiviteten faktisk bare kan tilskrives kaffe, mens andre også kan tilskrives koffein.

Lukt og smak

Skanningene viste at begge gruppene – både de som drakk koffein og de som drakk kaffe – hadde redusert aktivitet i den delen av hjernen som setter mennesker i en hviletilstand. Det tydet på at folk var mer klare til å starte dagen og engasjere seg i andre etter å ha drukket en av de to drikkene. Flere tiår med forskning har allerede vist at koffein, som er et psykostimulerende middel, kan bidra til at folk føler seg mer opplagte og våkne.

MR-undersøkelsene viste imidlertid at kaffedrikking økte aktiviteten i deler av hjernen som er involvert i korttidshukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, mens koffeininntak alene ikke gjorde det.

Forskerne har en teori om at synet, lukten eller smaken av kaffe kan bidra til at folk føler seg våkne, uavhengig av koffeininnholdet.

Nuno Sousa, tror det kan være så enkelt som at de som drikker kaffe om morgenen ser dette som et viktig ritual for å komme i gang.

Han legger til at personer som ikke drikker kaffe regelmessig, kanskje ikke opplever den samme effekten.

Kaffe har smak og lukt, så når du drikker kaffe, aktiverer du hjerneområder som er involvert i oppfatningen av smaken og lukten av kaffen. — Mark Mattson, professor i nevrovitenskap ved Johns Hopkins University School of Medicine

Mark Mattson, professor i nevrovitenskap ved Johns Hopkins University School of Medicine er ikke involvert i forskningen, men sier at funnene ikke er overraskende, siden mennesker danner assosiasjoner til bestemte sanseopplevelser over tid, noe som igjen kan påvirke deres fremtidige reaksjoner.

– Det er jo ganske logisk, ikke sant? Kaffe har smak og lukt, så når du drikker kaffe, aktiverer du hjerneområder som er involvert i oppfatningen av smaken og lukten av kaffen, sier Mattson til NBC News.

Akutt inntak av kaffe reduserte forbindelsen mellom hjerneområdene i standardmodusnettverket, et nettverk som er forbundet med selvrefererende prosesser når deltakerne er i ro, sier Maria Picó-Pérez, førsteforfatter av artikkelen og nevropsykologiforsker ved Jaume I-universitetet. ifølge det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek.

Forsøkspersoner

– Enkelt sagt var forsøkspersonene mer klare for handling og oppmerksomme på ytre stimuli etter å ha drukket kaffe, sier han videre.

Forskerne fant også ut de som drakk kaffe, også hadde økt forbindelse i det høyere visuelle nettverket og det høyre eksekutive kontrollnettverket, noe som ikke skjedde hos dem som bare tok koffein.

Kaffe er et viktig morgenrituale for mange. (Terje Bendiksby/NTB)

– Tatt i betraktning at noen av effektene vi fant, ble reprodusert av koffein, kunne vi forvente at andre koffeinholdige drikker ville ha samme effekt, sier Picó-Pérez.

– Andre effekter var imidlertid spesifikke for kaffedrikking, drevet av faktorer som den spesielle lukten og smaken av drikken, eller den psykologiske forventningen knyttet til inntak av denne drikken, sier han til Newsweek.

