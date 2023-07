Twitter begrenser antall meldinger brukere kan lese

Musk sier tiltaket er midlertidig for å begrense storstilt datainnsamling.

Verifiserte kontoer, som koster penger å ha, kan se 6000 meldinger om dagen. Uverifiserte gratis-kontoer kan se 600, mens nyopprettede gratis-kontoer er begrenset til 300 melding om dagen, melder Musk på Twitter.

Fredag kunngjorde Twitter at man må være innlogget med en bruker for å lese meldinger.

Musk har tidligere uttrykt misnøye med KI-selskaper som OpenAI for at de angivelig bruker data fra Twitter for å trene opp KI-verktøyet ChatGPT.









(©NTB)