Macron utsetter statsbesøk til Tyskland som følge av opptøyene i Frankrike

Macron skulle opprinnelig reist til Berlin på søndag, men statsbesøket er utsatt på ubestemt tid.

Ifølge Tysklands president Frank-Walter Steinmeier snakket statslederne på telefon lørdag, der Macron spurte om å få utsette besøket.

Statsbesøket hadde blitt det første av en fransk president til Tyskland på 23 år.

Opptøyene i Frankrike skjer etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet i en forstad i Paris tirsdag. Natt til lørdag ble over 1300 demonstranter anholdt av politiet. Franske myndigheter har trappet opp innsatsen med 45.000 politifolk i et forsøk på å dempe uroen. De har også satt i verk tiltak i kollektivtrafikken.

– Gitt sikkerhetssituasjonen ønsker presidenten å bli i Frankrike de neste dagene, heter det i en uttalelse fra Macrons presidentkontor.

De siste dagene har Macron hatt to krisemøter i regjeringen som følge av uroen.

Også tidligere i år måtte Macron avlyse et utenlandsbesøk til Storbritannia på grunn av opptøyer. Da demonstrerte franskmenn mot pensjonsreformen.

Fredag ble gutten som ble drept, gravlagt i Paris-forstaden Nanterre. Begravelsen var privat, men mange skal ha møtt opp på en lokal gravplass for å vise sin respekt til guttens familie.





