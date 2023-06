USAs høyesterett støtter kvinne som nektet å lage bryllupskake til homofilt par

Kjennelsen er et slag mot LHBT-rettigheter i USA. Med seks mot tre stemmer ga de webdesigneren Lorie Smith medhold i at hun hadde lov til å nekte å lage en bryllupskake til et homofilt par.

Dermed opphevet de en dom i en lavere instans i Colorado som baserte seg på en lov mot diskriminering basert på seksuell legning, rase, kjønn og andre karakteristika. Smith hevdet at loven krenket hennes ytringsfrihet.

Smiths motstandere argumenterte med at en seier for Smith ville åpne for at forretninger over hele USA kan nekte å betjene svarte, jødiske eller muslimske kunder, ektepar med ulik rasebakgrunn eller tro eller innvandrere,

Men Smith og hennes støttespillere mente en kjennelse mot henne ville tvinge kunstnere, fra malere og fotografer til skribenter og musikere, til å gjøre arbeid i strid med egen overbevisning.

