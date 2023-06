USAs høyesterett skroter Joe Bidens plan

Saken er oppdatert

Sletting av deler av studiegjelda var et av Bidens viktigste løfter da han ble valgt til president i 2020.

26 millioner mennesker har søkt om å få slettet hele eller deler av gjelden, og 16 millioner har fått ja. De ville kunne få slettet opptil 10.000 dollar eller 20.000 dollar, avhengig av inntekt og sosial situasjon.

Men med seks mot tre stemmer kom det konservative flertallet i høyesterett fredag til at slettingen av gjeld er i strid med grunnloven.

Motstanderne argumenterte med at slik gjeldssletting er en urettferdig fordel for studenter framfor andre med store lån, mens Biden-administrasjonen framholdt at planen var basert på en lov fra 2003 som gir utdanningsministeren adgang til å slette studiegjeld.