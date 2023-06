Rapperen Travis Scott blir ikke tiltalt for konserttragedie

En storjury i delstaten Texas har blitt enige om at det ikke skal reises tiltale mot Scott, hvis egentlige navn er Jacques Berman Webster II.

Om lag 50.000 mennesker var til stede under rapperens konsert i hjembyen Houston i november 2021 da det brøt ut trengsel og panikk idet folkemengden begynte å presse seg fram mot scenen.

Mange publikummere ble trampet ned, og ti personer mistet livet, blant dem en ni år gammel gutt. Både Scott og andre som var med i planleggingen av Astroworld-festivalen der ulykken skjedde, har blitt etterforsket i saken.

Tragedien førte til et skred av søksmål mot Scott og medarrangørene. Saksøkerne mener at Scott, Live Nation og andre slapp inn for mange mennesker, selv om de kjente til risikoen.

Minst 4900 personer ble skadd, ifølge advokatene som representerer dem i et sammenslått søksmål.

