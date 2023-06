Russisk toppgeneral kan være pågrepet etter Wagner-opprør

Saken er oppdatert.

Den uavhengige russiske avisa Moscow Times siterte onsdag kilder i det russiske forsvarsdepartementet på at Surovikin, landets tidligere forsvarssjef, var pågrepet. Financial Times og en russisk militærblogger har meldt det samme.

Surovikin antas å ha blitt pågrepet noen dager etter at Wagner-gruppa førte et opprør i Russland, opplyser kilder med kjennskap til saken til AP. Kildene uttalte seg anonymt.

Kan ha samarbeidet

Det er uklart om Surovikin er tiltalt for noe og hvor han eventuelt sitter fengslet. Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin hadde i forkant av opprøret flere ganger gått knallhardt ut mot Russlands nåværende forsvarsledelse, men også snakket positivt om Surovikin.

New York Times meldte tidligere i uka at USA mener Surovikin kjente til Prigozjins opprørsplaner på forhånd og at han kan ha hjulpet Prigozjin med planleggingen.

Dette fikk avisa opplyst fra amerikanske etterretningskilder. Russiske myndigheter avvise onsdag at Surovikin kjente til kupplanene.

Opprøret ble til slutt avblåst, og Prigozjin dro til Belarus.

General Armageddon

Surovikin er blitt gitt kallenavnet «General Armageddon» for brutal krigstaktikk i Syria og Ukraina, og ble gitt æren for å ha styrket det russiske forsvaret etter den russiske tilbaketrekkingen fra Ukrainas første motoffensiv i fjor høst.

Han ble utpekt av Russlands president Vladimir Putin til å lede de russiske styrkene i Ukraina, og var ansvarlig for de mange bombeangrepene mot ukrainske kraftverk og annen infrastruktur, men klarte ikke å slå ut strømnettet helt.

Han ble erstattet som forsvarssjef etter tre måneder av Valerij Gerasimov. Det er også uklart hva som har skjedd med Gerasimov etter opprøret. Forsvarsminister Sergej Sjojgu har blitt sett ved flere anledninger siden, men Gerasimov har ikke vært til stede.

Om det pågår en utrenskning innad i Russlands militære rekker, kan det komme Ukraina, som er inne i en ny motoffensiv, til gode.

