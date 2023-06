Høyresiden i Spania lover mer atomkraft

Den nåværende sosialistiske regjeringen i Spania vil avvikle atomkraften innen 2027. Men det konservative Folkepartiet (PP) lover at dersom partiet vinner valget i juli, skal atomkraftverkenes levetid forlenges.

På de siste meningsmålingene ligger det an til ganske dødt løp mellom de to blokkene.

Valget 23. juli betyr at Spania skal ha valg og mulig regjeringsskifte, mindre enn en måned etter at landet har overtatt som EU-formannskap etter svenskene. Det skjer første juli.

Energipolitikk kommer til å bli et sentralt tema for det spanske formannskapet. Spania får hovedansvaret for å lose i havn reformen av EUs strømmarked, hvor det er uenighet knyttet til atomkraft.

Frankrike presser på for større anerkjennelse av atomkraftens rolle idet grønne skifte. Nå kan valget i Spania gi Frankrikes president Emmanuel Macron en ny støttespiller.

Satse på fornybar energi

Med mye sol og vind og også mye ledig plass, er Spania et av de landene i EU som kan bli en vinner i kappløpet mot fornybarsamfunnet. Ifølge Rystad Energi vil Spania i 2023 få over 50 prosent av sin elektrisitet fra fornybar.

Men en PP dominert regjering vil altså bremse omstillingen og bruke mer atomkraft. Grunnen er blant annet at atomkraften er mer stabil enn fornybar energi fra sol og vind, selv om strømmen fra atomkraftverk er dyrere.

Variable fornybar

I dag kommer 21 prosent av Spanias elektrisitet fra atomkraft. Og mannen som kan bli den neste spanske statsministeren, Alberto Núñez Feijóo, lover både å stanse avviklingen og forlenge livet til de spanske atomreaktorene.

En stans i atomkraften i 2027, betyr at nedstengingen må starte neste år.

I en tale i Barcelona denne uken sa Feijóo at man ikke kan fjerne 21 prosent av strømforsyningen uten å erstatte det med noe annet.

– Det vil øke energiprisene, sa han.

Krever investeringer

Det er heller ikke gratis å holde atomkraften i gang. Ifølge Euractiv vil det koste 4 milliarder euro (vel 44 milliarder kroner) i investeringer i de neste 20 årene om en skal opprettholde dagens atomkraftproduksjon.

Spania har de siste årene stått sammen med blant annet Tyskland i motstanden mot å anerkjenne atomkraftens rolle i det grønne skiftet. Et regjeringsskifte i Spania kan endre på dette. Det vil trolig gjøre Spania til et mer aktivt medlem i atomkraftlobbyen, som ledes av Frankrike. Det samme skjedde da Sverige i fjor fikk sin borgerlige regjering med Sverigedemokraterna som støtteparti.

Statsminister Pedro Sánchez skrev overraskende ut nyvalg etter at hans parti PSOE gjorde et elendig lokalvalg tidligere i år.

Spanias statsminister Pedro Sanchez skrev ut nyvalg tidligere i år. 23. juli skal spanjolene stemme fram sin neste regjering. (CRISTINA QUICLER/AFP)

Jevnt valg

Valget i Spania ligger an til å bli jevnt. På siste meningsmåling ligger PP an til å få 34 prosent av stemmene, mens sosialistpartiet PSOE ligger på 28 prosent, ifølge en måling gjort for avisen El Mundo.

Den målingen viste at PP sammen med det ytterliggående høyrepartiet VOX, ligger an til å slå koalisjonen PSOE og det mer radikale partiet Sumar, skriver Reuter.

Om målingen var valg, ville høyrekoalisjonen fått 175 seter av 350 i nasjonalforsamlingen, mens dagens koalisjon ligger an til 137 mandater. Det betyr at de må inngå avtaler med noen av de mindre regionale partiene for å sikre flertall.

